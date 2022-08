Réseaux sociaux : un éboueur devient une star pour faire passer un message de sensibilisation

Sur les réseaux sociaux, Ludovic Franceschet, éboueur de la ville de Paris, est devenu une star et comptabilise 300 000 abonnés. Éboueur depuis cinq ans, il est passionné par son métier, mais peut parfois laisser éclater sa colère face aux déchets. "Elle est juste là la poubelle, c'est à deux pas. Là, je ne comprends pas", indique-t-il. Les réseaux sociaux servent à faire passer le message à une large communauté.



Des milliers de vues pour chaque vidéo

Avec son téléphone, il raconte son quotidien d'agent de la propreté. "Peu importe le réseau, on s'en fout, mais au moins, ça donne de la visibilité (…) je m'en sers pour la sensibilisation", explique Ludovic Franceschet, dont chaque vidéo fait des milliers de vues. Parmi les vidéos les plus regardées, celles qui montrent l'état de la rue avant/après rencontrent un grand succès. L'éboueur est parfois reconnu dans la rue, ce qui lui fait plaisir. "Chaque fois, je suis touché quand on me reconnaît, quand on reconnaît le travail", confie-t-il. L'homme est très fier de son métier, qu'il défend.