L'arrestation du patron de Telegram, Pavel Dourov, "n'est en rien une décision politique", affirme Emmanuel Macron

Il entend réagir aux "fausses informations". Emmanuel Macron a assuré, lundi 26 août sur le réseau social X, que l'arrestation sur le territoire français du patron de la messagerie cryptée Telegram, Pavel Durov, n'était "en rien une décision politique". Celle-ci "a eu lieu dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours. Ce n'est en rien une décision politique. Il revient aux juges de statuer", a déclaré le président français, rappelant que "la France est plus que tout attachée à la liberté d'expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise" et qu'elle "le restera".

Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov.



La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera.



Le chef de l'Etat s'est exprimé alors que la garde à vue de Pavel Durov, interpellé samedi à l'aéroport du Bourget (Seine-Saint-Denis), a été prolongée lundi. Selon les informations de franceinfo, la justice française lui reproche de ne pas répondre aux réquisitions judiciaires et d'héberger sur son site des groupes exerçant des activités illégales (escroquerie, trafic de stupéfiants, cyberharcèlement, criminalité organisée, apologie du terrorisme ou encore fraude).

Son arrestation a suscité de nombreuses réactions internationales. "#FreePavel", a publié sur X le patron de la plate-forme, Elon Musk, avant de publier un nouveau message en français disant "Liberté. Liberté ! Liberté ?" Le Kremlin a de son côté jugé lundi "inapproprié" de commenter pour l'instant l'arrestation de Pavel Durov. "Nous ne savons pas concrètement de quoi Durov est accusé, nous n'avons entendu aucune déclaration officielle à ce sujet", a déclaré à la presse Dmitri Peskov.