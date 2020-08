Israël : une laveuse de vitres fait le buzz sur TikTok

En mode alpiniste, elle fait les vitres, mais surtout, elle fait le show. À Tel Aviv (Israël), Noa Toledo se filme dansant au bout du fil. Cette ancienne championne de saut à la perche est devenue une star du fameux réseau social TikTok. "Regardez cette vue de fou", déclare-t-elle dans une vidéo où elle est suspendue dans le vide.

"Ils voient une femme, ce n'est pas habituel"

Noa Toledo crée aussi des liens "directs" avec ses clients. "Quand les gens me voient derrière la fenêtre, ils sont surpris. Ils voient une femme, ce n’est pas habituel. Ils me donnent de l’eau, du chocolat, tout ce que je veux, c’est très sympa", raconte Noa Toledo. "Elle est divine. Chaque fois je la vois nettoyer les vitres, elle fait un signe de la main, elle sourit, elle est la seule à me demander si je suis heureuse, si c’est bien propre", rapporte une habitante du building.