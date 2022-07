Instagram : on vous résume la fronde des utilisateurs qui a contraint le réseau social à mettre sur pause sa nouvelle version

Instagram, pique et pique et colère grave. Si l'application de photos et vidéos a très envie de ressembler à sa concurrente TikTok, une partie de ses millions d'utilisateurs à travers le monde ne semblent pas vraiment vouloir de sa nouvelle version. A commencer par les stars américaines Kylie Jenner et Kim Kardashian. Confronté à une vaste campagne de dénigrement contre les nouvelles fonctionnalités proposées, le réseau social a fini, jeudi 28 juillet, par faire une pause dans la mise à jour. Franceinfo vous résume ce changement de stratégie qui a mené à la fronde.

Mi-avril, le patron d'Instagram publie une vidéo sur Twitter pour annoncer qu'il va y avoir du changement. Adam Mosseri explique que l'application va prochainement mieux classer les contenus originaux au détriment des contenus existants qui sont simplement repostés. L'objectif de l'entreprise, qui appartient au géant des réseaux sociaux Meta (Facebook), est d'encourager les instagrameurs à créer leurs propres vidéos, baptisées Reels. Et, dans le même temps, de bannir le partage de vidéos TikTok sur son réseau social, en les enterrant dans le classement déterminé par l'algorithme.

New Features



We've added new ways to tag and improved ranking:



- Product Tags

- Enhanced Tags

- Ranking for originality



Creators are so important to the future of Instagram, and we want to make sure that they are successful and get all the credit they deserve. pic.twitter.com/PP7Qa10oJr