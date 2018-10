Instagram ajoute des fonctionnalités pour combattre le harcèlement

Le réseau social utilise notamment l'intelligence artificielle pour scanner les photos afin d'identifier les contenus problématiques en la matière.

La mise en œuvre devrait être progressive au cours des prochaines semaines sur l'ensemble du réseau social. Instagram, application de partage de photos détenue par Facebook, a ajouté mardi 9 octobre des fonctionnalités pour combattre le harcèlement. Il va utiliser notamment l'intelligence artificielle pour scanner les photos afin d'identifier les contenus problématiques en la matière.

L'apprentissage des machines est utilisé pour détecter tout élément de harcèlement et, automatiquement, signaler le contenu qui doit être ensuite examiné par une équipe chargée des opérations du réseau social, d'après Adam Mosseri, patron d'Instagram.

Un filtre pour répérer et cacher des commentaires

"Cette évolution va nous aider à identifier et à retirer un nombre bien supérieur de (publications constituant) du harcèlement", a-t-il indiqué. "C'est une étape supplémentaire fondamentale puisque de nombreuses personnes victimes ou qui assistent à du harcèlement ne le signalent pas."

Un filtre permettant aux utilisateurs d'Instagram de repérer et de cacher des commentaires considérés comme du harcèlement a été étendu aux remarques sur les vidéos diffusées en direct, a ajouté Adam Mosseri.

Et de souligner: "Le harcèlement sur internet est complexe et nous savons que nous avons davantage de travail à faire pour limiter encore davantage le harcèlement et pour diffuser la gentillesse sur Instagram."