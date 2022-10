Info franceinfo Menaces en ligne contre la "papesse des influenceurs" Magali Berdah : 13 interpellations

Treize personnes ont été interpellées dans toute la France mercredi 19 octobre, pour avoir menacé sur les réseaux sociaux la "papesse des influenceurs" Magali Berdah, a appris franceinfo de source proche du dossier. L'information a été confirmée par le parquet de Paris. Une enquête avait été ouverte le 1er juin par le pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) du parquet de Paris, après une plainte de Magali Berdah, qui conseille des influenceurs issus de la téléréalité.

L'enquête, coordonnée par l'office central de lutte contre les crimes contre l'humanité (OCLCH) a permis d'identifier ces 13 suspects, dans une dizaine de départements, de la région parisienne à la Corse, en passant par la Gironde et la Sarthe. À l'issue de leur garde à vue, douze d'entre eux (11 hommes et une femme) ont reçu une convocation pour être jugés par le tribunal correctionnel en 2023 pour "cyberharcèlement et menaces de mort dont certains à raison de la religion de la victime".

Une autre enquête ouverte pour "pratiques commerciales trompeuses"

Ces menaces faisaient suite aux accusations portées sur internet par le rappeur Booba. Selon l'artiste, de nombreux clients qui avaient acheté des produits promus par des influenceurs n’avaient jamais reçu leur commande ou avaient reçu des articles contrefaits. Booba, suivi par près de 7 millions d'abonnés sur Instagram avait créé le hashtag #influvoleurs. Sur Twitter, le rappeur avait dénoncé des "pédo-sociopathes et des voleuses, arnaqueuses, manipulatrices", ajoutant : "Avec ou sans moi, une armée s'est réveillée. Attention… ".



L'influenceuse avait ensuite affirmé avoir reçu de très nombreux messages haineux à caractère antisémite ou de menaces de mort. Magali Berdah avait obtenu la fermeture du compte Instagram de Booba, décision invalidée depuis par la justice – mais le compte est toujours inaccessible.

Si le parquet de Paris a ouvert une enquête sur les menaces contre Magali Berdah, une autre enquête a été ouverte le 6 septembre par le parquet de Grasse pour "pratiques commerciales trompeuses", après une plainte de Booba contre X pour "escroquerie". Le rappeur dénonce notamment "un système d'escroquerie complexe et organisé, centralisé par la société Shauna Events [entreprise dirigée par Magali Berdah]".