VIDEO. Girls on Wheels, des sorties nocturnes réservées aux femmes cyclistes

Tous les mercredis soir, elles se rassemblent pour sillonner les rues de la capitale à vélo. Le groupe "Girls on Wheels", parfois surnommé "GoW", a été créé dans le but d'encourager les femmes à prendre leur bicyclette. En effet, les fondatrices ont pris conscience que la plupart des groupes de "riders" étaient principalement composés d'hommes. Elles ont voulu inverser la tendance. "L'idée, c'est plutôt de prendre confiance, pour nous ce n'est pas un but, c'est plus un moyen, la non-mixité", explique Alice. Ce soir-là, Alice a été désignée "mappeuse", elle est chargée de tracer le parcours au préalable et d'être en tête de peloton pour guider les cyclistes.

Pédaler en toute liberté

Après avoir longé la Seine, le groupe s'est rendu ce mercredi au célèbre cimetière de Montmartre tout en arpentant les quartiers animés de la capitale. Au cœur de la ville, les nombreux kilomètres parcourus n'ont pas disjoint le groupe solidaire.

À chaque rassemblement, elles sont entre 10 et 30 membres à pédaler pour rouler sans complexes, nourrir leur appétit pour le sport mais aussi dans le but de faire connaissance. "Je venais d'arriver à Paris, c'était l'occasion de rencontrer des gens et de me remettre sur le vélo", précise Fanny. Créé en 2016, "Girls on Wheels" regroupe désormais plus de 1000 femmes sur sa page Facebook.