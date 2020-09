VIDEO. Addiction à Facebook : 20% des utilisateurs américains entre 18 et 24 ans auraient déjà utilisé l'application en faisant l'amour

"Je crois que Facebook détruit notre société. Si j'y travaillais encore aujourd'hui, je me sentirais très mal à l'aise." Les données personnelles vendues par Facebook, les fake news ou l’algorithme qui rend addict... Tavis McGinn a préféré claquer la porte de la maison Zuckerberg plutôt que de continuer à cautionner ce qui lui apparaissait comme de graves dérives.

Il réalisait des enquêtes d'opinion sur l'image de Mark Zuckerberg. Cette fois, à la demande d'"Envoyé spécial", il a soumis aux usagers de Facebook une liste de questions conçues pour mesurer leur addiction.

Un tiers des 18-44 ans se sentent addicts à Facebook...

Voici les résultats de ce sondage, sachant que 3 Américains sur 4 ont un compte Facebook. En répondant "oui" à la première question, "Vous sentez-vous addict à Facebook ?", 33% des 18-44 ans admettent d'emblée avoir un problème avec le réseau social, et 44% d'entre eux disent avoir déjà essayé de le quitter. Ils ont essayé, mais ont rechuté dans leur addiction, "à la façon de quelqu'un qui veut se défaire du jeu mais retourne au casino", selon Tavis McGinn.

... et reconnaissent des comportements dangereux liés à leur addiction

Pour étudier les signes de leur addiction, plusieurs questions ont été posées : "Est-ce que Facebook est la première chose que vous regardez le matin ? La dernière chose que vous regardez le soir ? L'utilisez-vous en traversant la rue, en conduisant ?", etc. On retombe alors, explique le sondeur, sur "ce même bloc, solide, d'utilisateurs, les 18-44 ans, dont un tiers dit avoir essayé d'arrêter Facebook, et reconnaît aussi avoir des comportements dangereux à cause de Facebook."

"La réponse ne peut venir que de l'Europe"

En ce qui concerne la question suivante, "Avez-vous déjà utilisé Facebook pendant que vous faisiez l'amour ?", les réponses alarment Tavis McGinn : 20% des utilisateurs entre 18 et 24 ans répondent "oui" ! "En fait, cette enquête, conclut-il, c'est vraiment un avertissement. Je ne pense pas que le gouvernement américain prenne ce problème au sérieux. Je pense que la réponse ne peut venir que de l'Europe. (...) On doit réglementer l'accès à Facebook."

Extrait de "Les repentis des applis", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 10 septembre 2020.

