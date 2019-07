Une panne géante paralyse Facebook, Instagram et WhatsApp

Facebook n'a pas donné de précisions sur l'ampleur ni la cause de ces problèmes.

Comme d'habitude dans ces cas-là, les internautes se sont plaints sur Twitter. Une panne géante a touché en fin d'après-midi mercredi 3 juillet Facebook, Instagram et WhatsApp. Des internautes venaient alors de rencontrer des difficultés pour poster des photos et des vidéos sur ces trois réseaux sociaux appartenant à Facebook.

"Nous sommes au courant que certains ont du mal à uploader ou envoyer des images ou des fichiers via nos applis. Nous sommes désolés, et nous faisons tout notre possible pour rétablir la situation aussi vite que possible", ont tweeté les comptes Twitter des réseaux sociaux Facebook, Facebook Messenger et Instagram peu après 18 heures. Le groupe n'a cependant pas donné de précisions sur l'ampleur ni la cause de ces problèmes.

Comme souvent dans ce genre de pannes, différentes régions du monde semblaient touchées de façon aléatoire, avec des services reprenant normalement dans certaines zones tandis qu'ils tombaient en panne dans d'autres. Les utilisateurs ont donc tué le temps en postant sur Twitter des tweets souvent humoristiques accompagnés des mots dièse #facebookdown et #instagramdown.

WHY IS EVERY SOCIAL MEDIA DOWN. I DONT WANNA GET OUT OF MY ROOM AND INTERACT #instagramdown #whatsappdown #facebookdown pic.twitter.com/M6ZeEiyxMU — luisa (@luisaaafg) July 3, 2019

Me turning my wifi on and off 25 times in a row and suddenly opens twitter and realized... ohh! stop blaming your wifi Everytime #instagramdown #WhatsAppDown #facebookdown pic.twitter.com/s4KmaARNFm — Anchal Jaiswal (@Anchal_jais) July 3, 2019

Everyone sitting in their cubicle trying to get Facebook to work. #facebookdown pic.twitter.com/g8znde8lQ0 — E! News (@enews) July 3, 2019

My friends instagram posts look so good rn #instagramdown pic.twitter.com/2y6nnB4Nn2 — Tia Patrick (@tiapat03) July 3, 2019

Me on Twitter while everyone who uses Facebook, Insta & WhatsApp are spazzing out

#facebookdown #WhatsAppDown #instagramdown pic.twitter.com/VMY46kaGQc — Ibrahim Khan (@realibrahimkhan) July 3, 2019

Mi-mars, Facebook avait connu la plus longue panne de son histoire, de près de 24 heures, due à un problème de serveurs, suscitant des réactions mi-amusées, mi-éplorées d'internautes retrouvant la "vraie vie" et s'épanchant sur internet via d'autres réseaux.

Facebook revendique 2,7 milliards d'utilisateurs actifs mensuels sur l'ensemble de ses plateformes.