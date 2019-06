Netflix concentre presque un quart du trafic internet français, selon l'Arcep

La plateforme de streaming cavale en tête des fournisseurs de contenus les plus utilisés, devant Google.

Netflix, Google, Akamai et Facebook. Ce sont les quatre grands fournisseurs de contenus qui représentent à eux seuls 53% du trafic internet mesuré par les principaux fournisseurs d'accès français. Et le champion incontesté est Netflix, selon le rapport sur l'état de l'internet publié jeudi 27 juin par l'Arcep, le régulateur français des télécoms.

A elle seule, la plateforme représente environ 23% du trafic, nettement devant Google et ses 17%, selon un graphique de l'Autorité de régulation, qui ne donne pas les valeurs exactes. Akamai, un réseau de diffusion de contenus (sorte de relais utilisé par les fournisseurs de contenus pour faciliter la diffusion), représente environ 8%, tandis que Facebook est à environ 5%. Le trafic rapporté est celui mesuré par Orange, Free, SFR et Bouygues.

Les chiffres montrent "une concentration de plus en plus nette du trafic entre un petit nombre d'acteurs dont la position sur le marché des contenus est renforcée", note l'Arcep dans son rapport. Après le quatuor de tête, le classement fait figurer un autre réseau de diffusion de contenus, Level 3 CDN, puis Amazon, Canal+, OVH (hébergeur de sites) et Twitch (réseau social pour les joueurs de jeux vidéo).