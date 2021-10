Facebook annonce la création de 10 000 emplois dans l'Union européenne pour développer le "métavers"

Facebook annonce, lundi 18 octobre, la création de 10 000 emplois dans l'Union européenne "au cours des cinq prochaines années" afin d'"investir dans les nouveaux talents européens pour aider à construire le métavers", indique le géant américain dans un communiqué.

Facebook ne précise pas encore dans quels pays européens ces postes seront créés mais "cet investissement est un vote de confiance dans la force de l'industrie technologique européenne et le potentiel des talents technologiques européens", insiste l'entreprise californienne.

Développer l'internet du futur

Pour développer ce nouvel internet, "le besoin d'ingénieurs hautement spécialisés est l'une des priorités les plus urgentes de Facebook. Nous sommes impatients de travailler avec les gouvernements de l'UE pour trouver les bonnes personnes et les bons marchés".

Contraction de "meta" et "univers", le "métavers" est l'internet du futur, comprenant de nouvelles fonctionnalités qui permettent d'intégrer "une nouvelle phase d'expériences virtuelles interconnectées telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée", promet Facebook, qui définit le "metavers" comme étant "un ensemble d'espaces virtuels où vous pouvez créer et explorer avec d'autres personnes qui ne se trouvent pas dans le même espace physique que vous".

Vous pourrez ainsi "passer du temps avec vos amis, travailler, jouer, apprendre, faire du shopping, créer et bien plus encore, insiste l'entreprise, Il ne s'agit pas nécessairement de passer plus de temps en ligne, mais de donner plus de sens au temps que vous passez en ligne."

La firme de Mark Zuckerberg croit beaucoup dans le développement de cette nouvelle version d'internet, promesse d'expériences inédites pour les utilisateurs et sources de nouveaux revenus pour la compagnie de Menlo Park.

Recrutements européens

Facebook assure qu'elle peut compter sur les talents européens en matière d'intelligence artificielle : "C'est pourquoi nous y avons investi si massivement au fil des ans". L'entreprise rappelle qu'elle a accordé "des subventions de financement à l'Université technique de Munich à l'ouverture de notre premier grand laboratoire de recherche européen en intelligence artificielle". Il y a par ailleurs le "programme d'accélérateur FAIR (Facebook AI Research) en France, et le bureau de Facebook Reality Labs en Irlande".

L'Europe "présente bon nombre d'avantages, estime Facebook, qui en font un endroit idéal pour les entreprises technologiques : un vaste marché de consommation, des universités de grande qualité et, surtout, des talents de premier ordre".