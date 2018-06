Données personnelles : Apple veut limiter le pistage des internautes par les sites comme Facebook

"Nous pensons que vos données privées doivent rester privées" a déclaré l'un des dirigeants d'Apple lors de la conférence annuelle des développeurs.

La firme à la pomme cherche à répondre aux scandales des données personnelles. Le groupe Apple a annoncé, lundi 4 juin lors de la conférence annuelle des développeurs à San José (Etats-Unis), des fonctions destinées à empêcher les applications et sites internet de pister les utilisateurs via les "cookies". "Nous pensons que vos données privées doivent rester privées" a déclaré Craig Federighi, un des dirigeants d'Apple, en charge des logiciels. Et "nous pensons que vous devez contrôler qui les voit", a-t-il ajouté.

"Il semble que les [cookies liés au] bouton 'J'aime' puissent être utilisés pour vous pister" sur internet, a-t-il dit. "Donc cette année, nous y mettons fin", a-t-il ajouté. De quoi s'agit-il exactement ? Les "cookies" sont des petits blocs d'informations échangés entre l'appareil de l'internaute et le site internet, pour que ce dernier reçoive des informations sur sa fréquentation, ce qui permet de suivre l'internaute de page web en page web. Par exemple, si un internaute clique sur l'icône "J'aime" de Facebook sur une page web quelconque, Facebook reçoit des informations relatives à l'usager qui a cliqué.

Moins d'informations sur l'appareil utilisé

Les nouveaux systèmes d'exploitation d'Apple, sur iPhone et ordinateurs, rendront aussi plus difficile la possibilité pour les applications et sites de récolter des informations sur les types d'appareils utilisés par les internautes. "Il va devenir beaucoup plus difficile pour les entreprises de données d'identifier votre appareil et de vous pister", a ajouté Craig Federighi.