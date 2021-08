Afghanistan : Facebook incite les Afghans vulnérables à protéger leur compte des talibans

Facebook ne s'est pas contenté de bannir les talibans de toutes ses applications. Le réseau social a dévoilé, jeudi 19 août, des mesures pour protéger les utilisateurs vulnérables en Afghanistan, où le groupe fondamentaliste islamiste a pris le pouvoir. "Pendant la semaine écoulée, nos équipes ont travaillé jour et nuit pour faire tout notre possible pour aider à garder les gens en sécurité", a tweeté dans une série de messages Nathaniel Gleicher, le directeur des règlements sur la sécurité du groupe californien.

2/ Over the past week, our teams have been working around the clock to do everything we can to help keep people safe. While we have to be careful to avoid tipping off bad actors, here are a few security measures we’ve rolled out for people in country to protect their accounts.