En tweetant des appels à témoins à chaque annonce de transfert, l'AS Roma aide à retrouver des enfants disparus

C'est une campagne qui marche pour l'AS Roma ! Depuis le mois de juillet dernier, le célèbre club de football de la capitale italienne a lancé, en lien avec une association, une campagne pour retrouver des enfants disparus. Le principe est simple : au moment d'annoncer sur les réseaux sociaux l'arrivée d'une nouvelle recrue, le club romain joint à la photo du joueur des annonces de recherche d’enfants disparus. Ensuite, la force de frappe d'internet s'occupe du reste. Résultat : en un peu plus de six mois, six enfants ont ainsi pu être retrouvés !

Exemple, ce jeune âgé de 15 ans et originaire de l'Essex, au nord-est de Londres, qui a été retrouvé il y a tout juste une semaine. Cet adolescent avait disparu le 12 août dernier et c'est grâce au partenariat de l'AS Roma et de l'association britannique Missing People qu'il a été retrouvé.

Today’s news about a sixth young person from the #ASRoma missing children campaign being found safe and well provides new hope for the families of the other children we featured but who are still missing. We pray that they too will be reunited with their loved ones pic.twitter.com/22P2kyKkSw