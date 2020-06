Un virus plus dangereux que le Covid-19 aurait vu le jour en Inde, l’OMS est très inquiète, s’alarment plusieurs articles de presse ces derniers jours à propos du virus Nipah. L’information, qui circule en français depuis quelques jours, a d’abord été partagée par de nombreux internautes et par plusieurs médias italiens et espagnols.

« C’est un virus beaucoup plus mortel que le Covid-19 » affirment par exemple le Corriere dello Sport et le Mundo Deportivo. « Le virus Nipah réapparaît en Inde, il a tué 17 personnes », écrit la version mexicaine du journal Métro.

Ce virus existe bel et bien. Mais affirmer que l’OMS s’inquiète car il pourrait être encore plus mortel que le Covid-19 qui continue de sévir, représente un gros mensonge. Les alertes de l’OMS au sujet de ce virus datent en fait de 2018. Cet été-là, 17 personnes sont mortes du Nipah dans l’Etat du Kerala, au sud-ouest de l’Inde. Les médias du monde entier avaient d’ailleurs repris l’information à ce moment-là, en précisant qu’il était alors « presque aussi dangereux qu’Ebola ».

Comment le Nipah s’est-il retrouvé de nouveau à la une deux ans plus tard ? C’est le résultat d’un tweet malheureux posté par une présentatrice mexicaine, le 15 juin dernier. L’ambassade d’Inde au Mexique l’a recadrée, lui rappelant que l’info date de 2018. La présentatrice a retiré son tweet, mais le mal était fait, plusieurs médias ont repris l’information sans vérifier qu’elle datait d’il y a deux ans, ainsi les fake news sur le Nipah continuent de circuler dans le monde entier.

