Chirurgie esthétique : la nouvelle tendance chez les jeunes

Justine, une jeune femme, complexe par rapport à son nez, elle ne pense qu'à ça. "Ça fait vraiment un os énorme", confie-t-elle. Elle n'aime pas l'appendice de son nez."J'aimerais qu'on puisse lisser la bosse, pour que ça fasse un nez tout droit", explique-t-elle. Ce nez qui l'obsède, cette Lilloise de 23 ans a décidé d'en changer. Le nez "parfait", elle l'a trouvé sur les réseaux sociaux, sur Instagram.

La jeune génération rêve de ressembler aux icônes des réseaux sociaux

Vrai ou faux nez, peu importe, pour atteindre la plastique de ses rêves, Justine s'apprête à subir sa première opération de chirurgie esthétique, une rhinoplastie. Ils ont entre 18 et 34 ans, et pour la première fois ils ont plus recours à la chirurgie esthétique que les plus de 50 ans. La jeune génération rêve de ressembler aux nouvelles icônes des réseaux sociaux. Ces modèles incarnent la beauté du XXIe siècle.