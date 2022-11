30DayMapChallenge : comment le défi d'un géographe finlandais est devenu un phénomène mondial sur les réseaux sociaux

Le mois sans alcool, sans tabac, sans se couper la moustache, sans éjaculation... Novembre est un mois de défis en tous genres. Certains sont plus créatifs que d'autres, à l'image du 30DayMapChallenge. Le principe : trente thèmes, un par jour, à illustrer par une carte que l'on publie ensuite sur les réseaux sociaux. "L'espace", "l'Ukraine", "la couleur rouge", "une carte en cinq minutes" ... La liste a été imaginée par Topi Tjukanov, un géographe finlandais qui défend l'open data, l'accès libre des données au bénéfice de tous. Lancé en 2019, son défi rencontre un grand succès sur Twitter.

Day 15 of #30DayMapChallenge: Food/Drink. The global distribution of chicken in 2010. Inspired and made possible by @tylermorganwall.#rayrender adventures, an #rstats tale pic.twitter.com/gdLU3teOC6 — flotsam (@researchremora) November 15, 2022

"Où sont produits les aliments ?", "Où trouve-t-on les plus gros consommateurs de café dans le monde ?", "Ou peut-être pourriez-vous créer une carte à partir de nourriture ?". Telles sont les indications données par Topi Tjukanov sur son site internet pour le thème du mardi 15 novembre,"Food/Drink".

#30DayMapChallenge 2022



Jour 15 : nourriture & boisson



Trois cartographies accidentelles repérées dans des aliments :



1. L'Australie dans un corn-flake

2. La Finlande dans un gyoza

3. La Sicile dans un kiwi



#thingsMap pic.twitter.com/IsZnG0ZtmS — Jules Grandin (@JulesGrandin) November 15, 2022

Sur Twitter, le sujet inspire des contributeurs à travers le monde. On peut ainsi, en une carte, découvrir la répartition des vendeurs de kebabs en France métropolitaine, la consommation de capsules de café par région en Espagne, les pays où la nourriture est la plus épicée à travers le globe ou encore les villes ukrainiennes qui concentrent le plus de buveurs de Nalyvka, une eau de vie locale.

I took a few days off, but the #30DayMapChallenge is still going with today's theme of Hexagons! I loved the horror #TidyTuesday theme from a few weeks ago, so I decided to keep it going! I think I am going to start a new series of #HorrorPlots so look out for more! pic.twitter.com/q8LWQmY66z — Jacob Jameson (@JacobCJameson) November 14, 2022

La plupart de ces modélisations sont l'œuvre de professeurs et chercheurs en géographie ou d'experts en data analyse qui expliquent en quelques mots leur méthode de travail et donnent quasi systématiquement leurs sources. La façon dont ils interprètent chaque thème est aussi l'occasion pour ces passionnés de cartographie de mettre leurs centres d'intérêt - culturels, scientifiques ou politiques - à l'honneur. Pour la journée "Hexagones", un étudiant de Harvard a par exemple créé une carte sur les films d'horreur produits aux États-Unis. Elle permet de voir quels sont les États américains qui, au cinéma, concentrent le plus d'assassinats.

Day 5 (Ukraine) and Day 8 (OpenStreetMap) of #30DayMapChallenge

The beautiful pattern of the Prypiat and Dnieper Rivers converging in Northern Ukraine. pic.twitter.com/rGVQDzgT83 — Andrew DC (@andrewdc_nz) November 5, 2022

Pour celles et ceux qui ne sont pas fans de ce genre de décompte scabreux, le 30DayMapChallenge offre aussi de beaux exercices de style, quand se rencontrent esthétique et science. Comme cette carte de l'Ukraine où les fleuves Prypiat et Dniepr se rejoignent formant un magnifique et victorieux "V". "Les cartes que les gens partagent sont à couper le souffle", s'enthousiasmait Topi Tjukanov au neuvième jour de son challenge, avouant ne pas réussir à suivre le rythme d'une carte quotidienne qu'il avait lui même imposé.