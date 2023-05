L'Intelligence artificielle fait peser des menaces d'"extinction" pour l'humanité, alertent des experts

La lutte contre les risques liés à l'IA devrait être "une priorité mondiale au même titre que d'autres risques à l'échelle de la société" estiment les signataires d'une tribune.

Un groupe de chefs d'entreprise et d'experts, dont Sam Altman, le créateur de ChatGPT, ont averti mardi 30 mai dans une déclaration en ligne des menaces d'"extinction" pour l'humanité posées par l'essor de l'intelligence artificielle (IA). Le déploiement à toute vitesse d'une intelligence artificielle de plus en plus "générale", dotée de capacités cognitives humaines et donc susceptible de bouleverser de nombreux métiers, a été symbolisée par le lancement en mars par OpenAI de GPT-4.

La lutte contre les risques liés à l'IA devrait être "une priorité mondiale au même titre que d'autres risques à l'échelle de la société, tels que les pandémies et les guerres nucléaires", ont écrit les signataires sur le site internet du Center for AI Safety (en anglais), une organisation à but non lucratif basée aux Etats-Unis.

Geoffrey Hinton, considéré comme l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle (IA) et également signataire de la tribune, avait déjà mis en garde contre ses dangers en quittant début mai son poste au sein du géant Google. Les avancées dans le secteur de l'IA induisent "de profonds risques pour la société et l'humanité", avait-il estimé dans le New York Times.