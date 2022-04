L'accès à internet perturbé dans plusieurs villes de France, l'opérateur Free dénonce des "actes de malveillance"

Les habitants de plusieurs villes de France ont constaté des difficultés d'accès à internet, mercredi 27 avril, ce qu'une source proche du dossier a confirmé à franceinfo. Opérateur le plus touché, Free a dénoncé sur Twitter de "multiples actes de malveillance" sur des câbles, commis "dans la nuit et la matinée". Et affirme que le problème est "circonscrit" et presque entièrement résolu. A la mi-journée, l'opérateur a posté des photos qui montrent manifestement des câbles sectionnés, sans préciser où elles avaient été prises.

L'opérateur SFR, également concerné, a confirmé "plusieurs coupures de fibre" autour de Lyon et en Ile-de-France, dont l'origine "est inconnue". "Les équipes sont sur le pont" et les "travaux sont en cours", a poursuivi l'entreprise. Le ministère de l'Economie affirme à l'AFP avoir été informé d'un problème de "tuyaux sectionnés" qui pourrait correspondre à des actes de vandalisme, sans plus de détails.

Des problèmes à Lyon, Lille ou Strasbourg

"C'est un peu comme si des autoroutes étaient coupées, et qu'il fallait rediriger le trafic sur des nationales", explique à l'AFP Sami Slim, directeur général de Telehouse, l'une des plaques tournantes du trafic internet en France. En construisant de nouvelles "routes" pour contourner les perturbations, "il peut y avoir des petites coupures çà et là, mais internet fonctionne".

Sur le site Downdetector, où les usagers peuvent notifier des perturbations, des pics de signalements d'abonnés à Free apparaissent autour de Paris, Lyon, Grenoble, Reims, Strasbourg et Lille.

Bouygues Telecom "n'utilise pas les liens concernés par ces dysfonctionnements et les services mobiles et fixes sont assurés normalement", a déclaré le groupe à l'AFP.