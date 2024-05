Philippe Bihouix, ingénieur centralien, spécialiste des ressources non renouvelables et promoteur des low-tech, estime qu'il faut trouver des avantages personnels immédiats à la transition écologique. Selon lui, "on ne peut pas se dire qu'on va se serrer la ceinture" pour les générations futures car il n'y a pas de solidarité intergénérationnelle. Dans le Talk, tous les mercredis et jeudis, Ludovic Pauchant et ses invités débattent de l'actualité avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

(CYRIL BALTA / RADIO FRANCE)