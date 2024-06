Santé : l’intelligence artificielle, une alliée pour débusquer les cancers Durée de la vidéo : 3 min Santé : l’intelligence artificielle, une alliée pour débusquer les cancers Santé : l’intelligence artificielle, une alliée pour débusquer les cancers (France 2) Article rédigé par France 2 - F. Méréo, S. Pichavant, R. Lecroart France Télévisions JT de 13h France 2

À Paris, à l'institut Curie, une IA permet d'identifier l'origine d'un cancer et ainsi permettre un traitement adapté le plus rapidement possible. Plus tôt la maladie est décelée, plus les chances de guérir augmentent.

Il y a quelques jours, Alain Vadell a reçu une nouvelle inespérée : l’IA vient de résoudre l’énigme de sa maladie. Depuis deux ans, ce retraité se bat contre un cancer mais impossible de dire pour les médecins dans quel organe se situait le point de départ de sa tumeur. L'ordinateur a débusqué ce qui semblait introuvable. L’IA aide à trouver un traitement ciblé À l’institut Curie (Paris), le docteur Sarah Watson a conçu un algorithme avec des dizaines de milliers de données. Pour ses patients, c’est une révolution. Les malades qui ont pu bénéficier d’un traitement ciblé vivent plus longtemps, ils triplent leurs chances de survie. 200 IRM de cancers très agressifs ont été réalisés chez des femmes. La machine indique si le traitement habituel va être un échec ou un succès et peut éviter des chimiothérapies inutiles. La démocratisation de cette technologie sur le territoire est un véritable enjeu, et un espoir. Le cancer touche chaque année 430 000 personnes.

