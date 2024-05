Intelligence artificielle : Emmanuel Macron annonce des investissements supplémentaires de l'Etat

Des mesures pour transformer la France en une championne de l'intelligence artificielle. Fonds d'investissement, crédits supplémentaires pour la formation, mission "d'acculturation" des Français, le président de la République a annoncé mardi 21 mai une série de mesures sur cette thématique lors d'un rassemblement d'acteurs du secteur réunis à l'Elysée, à la veille de l'ouverture du salon VivaTech à Paris.

Au total, Emmanuel Macron a promis 400 millions d'euros supplémentaires pour financer la formation de spécialistes de l'intelligence artificielle à travers neuf pôles d'excellence, "des clusters de l'IA". L'objectif est de passer de 40 000 personnes formées par an à 100 000, a-t-il détaillé, devant des chefs de file du secteur comme Eric Schmidt, ancien PDG de Google, ou encore Yann Le Cun, directeur du laboratoire de l'IA de Meta.

Le chef de l'Etat a dévoilé le lancement avant la fin de l'année d'un nouveau fonds d'investissement, souscrit à un quart par l'Etat. Le but est d'accompagner les secteurs les moins bien financés et les plus technologiquement liés à l'IA, les puces électroniques ou encore le cloud. Pour faciliter l'adoption de cette nouvelle technologie par les Français, le président a aussi confié une mission "d'acculturation des citoyens" au Conseil national du numérique, qui disposera d'une enveloppe de 10 millions d'euros pour organiser des débats, des cafés autour de l'intelligence artificielle à travers la France. Le pays accueillera aussi un nouveau centre d'évaluation en intelligence artificielle, qui aura vocation à devenir l'un des plus grands centres mondiaux, a ajouté le président.