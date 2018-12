VIDEO. Quand le personnage phare du célèbre Monopoly s\'invite au Congrès américain

Monsieur Monopoly face aux parlementaires américains. Voici une scène qui pourrait paraître incongrue mais qui s'est pourtant déroulée au Congrès des États-Unis lors de l'audition de Sundar Pichai, mardi 11 décembre. Alors que le PDG de Google s'expliquait face aux accusations d'orientation politique du moteur de recherche, l'activiste Ian Madrigal s'est invité sur le banc du public habillé à la manière du célèbre jeu de société. L'objectif de cette intervention discrète mais remarquée : dénoncer l'usage que fait Google des données personnelles de ses utilisateurs.

Une action militante récurrente

Et pas question pour lui de faire les choses à moitié. Œil fixé sur la caméra, l'activiste change de moustache à chaque question. Plus elle est compliquée, plus la moustache grossit.

Ce n'est pas la première fois que Ian Madrigal apparaît déguisé en Monsieur Monopoly lors d'une audition. En novembre dernier, il était apparu à celle du PDG de l'entreprise Equifax au Sénat américain. Ainsi, il aspire à ce que les entreprises comme Google fassent plus d'efforts pour protéger les données personnelles et qu'elles soient tenues responsables de leurs actions.