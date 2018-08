Accusé de censure par Donald Trump, Google dément toute "manipulation politique" de son moteur de recherche

Donald Trump s'en prend une nouvelle fois à la Silicon Valley. Le président américain a accusé Google de censurer les informations positives à son sujet, mardi 28 août. Dans une série de tweets, il a affirmé qu'une recherche "Trump actualités" donnait des résultats en grande majorité critiques. Selon lui, "96% des résultats (...) viennent de médias nationaux de gauche, c'est très dangereux". "Il n’y a que des 'fake news', ils ont truqué les résultats pour n'afficher que les mauvais résultats", insiste le président américain.

"Google et d'autres suppriment les voix des Conservateurs et cachent les informations positives. Ils contrôlent ce que nous pouvons voir ou pas. C'est une situation très grave dont on s'occupera !", a promis Donald Trump.

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!