La justice limite l’utilisation des drones pour la manifestation du Havre

Le tribunal a estimé que l'arrêté pris par le préfet excède dans le temps et dans l'espace la nécessité d'assurer la sécurité de la manifestation.

Le tribunal administratif de Rouen suspend partiellement l'arrêté préfectoral qui autorisait l'utilisation de drones pour surveiller la manifestation du 1er mai au Havre, a appris dimanche 30 avril franceinfo via l'ordonnance du tribunal administratif. Les drones pourront seulement survoler le cortège de 9 heures à 14 heures, et non pas de 9 heures à 18 heures comme le souhaitait la préfecture. Concernant la zone survolée, le tribunal valide le survol d'une zone plus restreinte que celle de la préfecture.

Dans son ordonnance, le tribunal estime que l'arrêté du préfet excède dans le temps et dans l'espace la nécessité d'assurer la sécurité de la manifestation. A noter que, d'après le compte Twitter de la police nationale de Seine-Maritime, la manifestation doit débuter à 10 heures depuis la Maison des syndicats au Havre.

L'utilisation de ces drones ne fait pas l'unanimité, en plus de ce référé-liberté, au moins trois autres ont été déposés. Un premier a été rejeté par le tribunal administratif de Lyon qui n’a pas reconnu le caractère urgent du recours. Un deuxième sera examiné lundi à 8h à Bordeaux et un troisième lundi à 9 heures à Paris.