À Paris, Apple forme des jeunes à la création de podcasts pour les aider à révéler leur talent

La révélation artistique par le poscast. C'est l'objectif de l'initiative "Creative Studios", qui a proposé à une trentaine de jeunes issus de quartiers défavorisés de la banlieue parisienne d'exprimer leur esprit artistique à travers la fabrication de fictions audio. Organisés avec le soutien d'associations, ces ateliers initiés par le géant américain Apple se sont déroulés pendant trois semaines dans son magasin des Champs-Élysées. Par petits groupes et accompagnés d'un mentor professionnel spécialisé dans le domaine, les 27 participants âgés de 18 à 26 ans ont pu s'initier, avec du matériel fourni par la marque à la pomme, aux différentes étapes de la création d'une histoire, de l'écriture à l'enregistrement, sur le thème des origines.

Le résultat : neuf histoires d'une durée de quelques minutes, avec un scénario issu leur imagination, des bruitages personnalisés, de la musique, mises en ligne sur la plateforme Apple Podcasts. Des fictions au décor urbain, inspirées de l'histoire des jeunes créateurs, qui témoignent de leur volonté d'exprimer leur vécu et leurs sentiments. "Le thème des origines, ça nous a tout de suite parlé, même si au début on savait pas comment attaquer, on avait peur de tomber dans la facilité, raconte Honorine, 23 ans. Nous étions trois et nous voulions créer une fiction qui nous fasse rire et qui nous plaise."

"J'ai découvert la fiction sonore"

Avec Nisrine et Lisa, elles aussi membres de l'association Mille visages, la jeune photographe qui a grandi en Seine-Saint-Denis a apprécié l'accompagnement d'une professeur de philosophie, puis de la comédienne Noémie Landreau, mentor du groupe. "Mon meilleur souvenir, c'était l'écriture. Noémie nous a donné des clés, nous a conseillé de prendre des exemples concrets, d'essayer de voir plus loin que nos premières idées. Ce n'était pas toujours simple de se mettre d'accord toutes les trois, on a eu des moments de doutes, mais on est fières du résultat".

De l'écriture du scénario à l'enregistrement, les jeunes ont été accompagnés par des professionnels du podcast. (Apple)

La création de ce podcast, intitulé À la base, est une première pour la jeune artiste, qui a apprécié les spécificités de l'exercice : "J'ai découvert le monde de la fiction sonore, qui est finalement assez similaire à celui du cinéma. C'est un nouveau marché, très innovant, et ça a éveillé ma curiosité. En tant que jeune femme noire venue de banlieue, je sais qu'il faut se battre pour être entendue en tant qu'artiste, et ce genre de format offre de nouvelles opportunités de le faire".

Un podcast pour "expimer leurs idées"

Le programme "Creative Studios" - présent dans plusieurs villes du monde à travers d'autres formations comme la création de courts métrages - s'appuie sur une sélection de professionnels pour encadrer les jeunes lors de ces sessions de formation gratuites. Noémie Landreau, qui écrit et réalise des fictions radio pour France Culture et France Inter, a partagé son expérience avec neuf jeunes de l'association Mille visages. "Je devais leur donner les outils pour réussir dans les temps tout en leur laissant suffisamment de liberté pour exprimer leurs idées. Certains ne se connaissaient pas, il fallait qu'ils se mettent d'accord, il y a eu forcément eu des tensions et des émotions à gérer. Mais j'ai l'impression qu'au final, ils se sont éclatés."

La comédienne, qui s'est formée à l'exercice de la fiction audio au conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, aurait aimé disposer de plus de temps pour peaufiner les trois projets des jeunes qu'elle a suivis. "Je suis très contente de ce qu'ils ont produit, de leur énergie et de leur enthousiasme, mais comme je suis perfectionniste, j'aurais voulu avoir quelques semaines de plus, s'amuse-t-elle. C'était très intense car le temps imparti était très court. Pour ce type de format, le processus d'écriture est fastidieux. Il faut rassembler les idées, créer les personnages, les intrigues... et les histoires les plus simples sont souvent les plus longues à rédiger. Mais l'essentiel, c'est qu'ils aient appris des choses et qu'ils aient envie d'y retourner", conclut Noémie Landreau.

Les trois séries de fictions audio des jeunes des associations Mille visages, Respect et Yard sont à écouter sur Apple Podcasts.