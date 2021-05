Etats-Unis : le procureur de Washington poursuit Amazon pour abus de position dominante

Le procureur de la capitale américaine Washington a lancé des poursuites mardi 25 mai contre Amazon, qu'il accuse d'entrave à la concurrence dans le commerce en ligne. "Le comportement d'Amazon et sa part de marché prouvent son intention de bâtir un monopole, avec une dangereuse probabilité de succès", détaille la plainte de Karl Racine. Il reproche au géant du e-commerce d'empêcher les entreprises de vendre leurs produits moins chers ailleurs que sur sa plateforme. Il réclame des dommages et intérêts ainsi que des mesures pour interdire ce genre de pratiques à l'avenir. "Amazon a utilisé sa position dominante sur le marché de la distribution sur internet pour gagner à tout prix", s'indigne-t-il dans une série de messages publiés sur Twitter.

BREAKING: Today my office filed an antitrust lawsuit against Amazon for illegally abusing and maintaining its monopoly power by controlling prices across the online retail market and violating DC law.