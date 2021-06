Etats-Unis : Amazon assouplit les conditions de travail dans ses entrepôts après un rapport sur les accidents

Amazon contraint de revoir ses conditions de travail aux Etats-Unis. Le géant du commerce en ligne a annoncé mardi 1er juin un assouplissement des contrôles de ses employés après la publication d'un nouveau rapport accablant sur les accidents au travail dans ses entrepôts américains, réputés pour leurs cadences infernales. Le système baptisé "Time off Task" ("temps non travaillé"), qui mesure la productivité de chacun des ouvriers, est notamment pointé du doigt.

De nombreux employés et associations accusent cette méthode de causer du stress inutile, en ne laissant pas suffisamment de temps pour se rendre aux toilettes, par exemple."Les travailleurs des sites Amazon se blessent plus souvent, et plus gravement que dans les entrepôts d'autres entreprises", affirme une coalition de syndicats, dans un rapport publié mardi.

Près de 6% des ouvriers des centres de tri victimes d'un accident au travail

Selon cette étude, l'année dernière, près de 6% des ouvriers des centres de tri de l'entreprise ont été victimes d'un accident qui les a forcés à s'arrêter temporairement ou à prendre un poste différent, moins contraignant physiquement. "Ce taux est quasiment 80% plus élevé que pour tous les autres employeurs ayant des entrepôts sur l'année 2020", continue le rapport.

Assouplir le système de contrôle des horaires dans les entrepôts, doit permettre de revenir "à son objectif premier", qui est de "comprendre s'il y a des problèmes avec les outils que les personnes utilisent pour être productives, et seulement en second lieu d'identifier les employés moins performants", assure de son côté Dave Clark, patron des opérations mondiales, dans une lettre à ses équipes.