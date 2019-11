Drôme : des militants écologistes et d'Attac bloquent le dépôt Amazon de Montélimar

Au lendemain du Black Friday, les militants dénoncent la surconsommation et ses conséquences climatiques.

Une centaine de manifestants bloquent le dépôt d'Amazon à Montélimar (Drôme) depuis 8h30 samedi 30 novembre, indique France Bleu Drôme Ardèche. Les militants d'Attac et de plusieurs associations écologistes dénoncent la surconsommation du Black Friday de vendredi et ses conséquences climatiques.

Un camion-benne a déversé de la terre devant l'entrée du site surveillée par des vigiles et pour le moment, les camions ne peuvent plus entrer ni sortir du dépôt. Les manifestants ont également empilé des cartons sur lesquels on peut lire des slogans contre Amazon comme "Prix cassés sur les salaires" ou "Numéro 1 de l'évasion fiscale".

Au lendemain du #VendrediNoirPourAmazon, une centaine de militants d’Attac et de mouvements écologistes bloquent depuis 8h30, ce samedi matin, le site d’Amazon de #montelimar pic.twitter.com/OZCRZ9TzPb — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) November 30, 2019

"Stopper Amazon ou les laisser nous détruire"

Dans un communiqué, Attac dénonce une entreprise qui "prône une vision du monde en totale contradiction avec notre aspiration à une vie décente sur une planète vivable. Ses pratiques doivent changer dès maintenant et son expansion cesser !"

L'association appelle le gouvernement à "prendre ses responsabilités. Face à la destruction des emplois, face à la destruction du climat, ils n’ont qu’un choix : stopper Amazon ou les laisser nous détruire !"

Des chaînes humaines sont également organisées à l'entrée du site, proche de la zone commerciale de Montélimar Sud, "pour ralentir l'intervertion des policiers de manière pacifique", expliquent-ils. Même si les forces de l'ordre ne sont pas sur place pour la moment.