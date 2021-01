Amazon : plusieurs centaines de personnes se mobilisent contre l'installation d'entrepôts en France

Les opposants au géant américain de la vente en ligne lui reprochent notamment des destructions d'emplois et de petits commerces et un impact négatif sur le dérèglement climatique.

"Stop Amazon" "Ni ici, ni ailleurs". Plusieurs centaines de militants se sont rassemblés samedi 30 janvier dans plusieurs villes de France pour protester contre Amazon, notamment près du Pont-du-Gard, où le géant américain de vente par correspondance projette d'installer un entrepôt de 38 000 m2.



A l'appel d'associations qui luttent contre ce projet situé sur la commune de Fournès (Gard), à proximité du joyau du patrimoine mondial, quelque 800, selon les gendarmes, à "au moins 1 000" personnes, selon les organisateurs, sont venues planter samedi matin des arbustes. Ils ont également formé une chaîne humaine pour montrer l'emprise du projet prévu le long de l'autoroute A9 sur 14 hectares.

Les opposants reprochent à Amazon des destructions d'emplois et de petits commerces, de mauvaises conditions de travail, une artificialisation des sols, un impact négatif sur le dérèglement climatique.

"Pas de méga entrepot, ni ici ni ailleurs"

Environ 200 personnes ont également participé samedi matin à un rassemblement à Carquefou, dans la banlieue de Nantes, devant un entrepôt logistique Amazon, selon les organisateurs. "On dénonce le fait qu'Amazon détruise plus d'emplois qu'il n'en crée et qu'il s'agit d'emplois précaires qui rendent malades, notamment en terme de troubles musculo-squeletiques", a déclaré à l'AFP Sophie Jallier, porte-parole du collectif pour cet événement.

A Ensisheim, danes le Haut-Rhin, une manifestation a aussi rassemblé une centaine de personnes contre l'implantation d'un entrepôt géant sur un terrain de plus de 15 hectares d'anciennes terres agricoles. "Amazon, Vampire Fiscal", "Stop Amazon", "Pas de méga entrepot, ni ici ni ailleurs", proclamaient les banderoles.

A Augny, en Moselle, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées sur un rond point devant le site de l'ancienne base aérienne de Frescaty qui doit accueillir un site Amazon.