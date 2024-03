Amazon fait appel de sa condamnation par la Cnil pour surveillance "excessive" de ses salariés

Amazon a annoncé vendredi 22 mars faire appel de sa condamnation par la Cnil, le gendarme français de la vie privée, à une amende de 32 millions d'euros, infligée en janvier pour son système de surveillance des salariés. "Nous sommes en profond désaccord avec les conclusions de la Cnil qui sont factuellement incorrectes et nous avons fait appel de cette décision devant le Conseil d'Etat", a déclaré Amazon dans un communiqué transmis à l'AFP. La Cnil n'a de son côté pas fait de commentaires sur la décision d'Amazon de faire appel.

Cette amende visant Amazon France Logistique (AFL) équivaut à près de 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise, un niveau "quasiment sans précédent", avait précisé en janvier la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) à l'AFP.

La Cnil avait ouvert une procédure en 2019 à la suite d'articles de presse et de plaintes de salariés et avait conclu qu'AFL avait mis en place "un système de surveillance de l'activité et des performances des salariés excessivement intrusif" au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD). Elle lui reproche notamment de recueillir des données de productivité de manière massive via les scanners utilisés par les employés de ses entrepôts via deux indicateurs transmis aux managers.