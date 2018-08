Le Airbnb de la piscine, Swimmy, revendique 16 000 abonnés en France

La plateforme propose de louer pour quelques heures la piscine d'un particulier.

Le Airbnb de la piscine fonctionne très bien en France. La plateforme Swimmy, table sur un chiffre d'affaire de 150 000 euros d'ici la fin du mois d'août. Son principe ? Vous mettez en location votre piscine contre quelques euros et, de l'autre côté, le locataire paie pour profiter de la fraîcheur. Une formule qui peut être utile aux 43% de Français qui n'ont pas eu de vacances l'an passé. La plate-forme revendique déjà 16 000 abonnés. Et pour ceux qui l'ont testée, l'expérience est satisfaisante.

Cheveux mouillés plaqués contre le front et coup de soleil apparent au-dessus du short de bain camouflage, Aurélien fête son anniversaire : "J'habite dans un appartement à Paris, je n'ai pas la place, pas de jardin, pas de piscine. J'avais envie de faire un après-midi dans une piscine."

J'ai tapé 'piscine à louer' sur internet et voilà !Aurélien, utilisateur de Swimmyà franceinfo

Le moteur de recherche l'a envoyé vers Swimmy, plate-forme de location en ligne, et vers la piscine de Stella et Hervé à Serris, à 45 minutes de voiture de Paris. Le couple est installé ici depuis cinq ans et loue régulièrement la piscine depuis un an : "Pour l'instant, on va continuer, mais pas au rythme où on l'a fait pendant la canicule parce que c'était contraignant. On avait envie de se baigner nous aussi quand il faisait très chaud !"

27 euros la demi-journée par personne

De quoi mettre du beurre dans les épinards pour ce couple qui dépense 2 000 euros par an pour l'entretien. Grâce aux 27 euros par personne la demi-journée, ils ont pu acheter une pompe à chaleur. Mais il existe quelques inconvénients. "Quand il y a des groupes par exemple, explique Hervé. Ils sautent, ils mettent de l'eau partout, ils arrosent tout. Il faut calmer un peu pour ne pas que ça se transforme en projet X et qu'on retrouve notre voiture dans la piscine !"

Le couple a accueilli en majorité des jeunes, parfois bruyants, mais Stella et Hervé ont pour l'instant su éviter les mauvaises surprises. Comme eux, ils sont près de 600 en France à proposer leur piscine en location.