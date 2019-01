Airbnb : plus de 2 millions d'euros d'amende ont été infligés à des propriétaires parisiens en 2018

"En 2017, ces amendes s'élevaient à 1,3 million d'euros", a précisé l'adjoint à la maire de Paris Ian Brossat. Les propriétaires sanctionnés ne respectaient pas les règles, qui stipulent notamment qu'un appartement ne peut être loué sur Airbnb plus de 120 jours par an.

Plus de 2 millions d'euros d'amende ont été infligés à des Parisiens qui louaient leurs appartements sur Airbnb sans respecter les règles en vigueur, a annoncé mercredi 9 janvier l'adjoint au logement (PCF) de la mairie de Paris, Ian Brossat. "En 2018, 2,1 millions d'euros d'amendes ont été infligés à des propriétaires de 156 logements parisiens, a précisé l'élu parisien. En 2017, ces amendes s'élevaient à 1,3 million d'euros." Pour Ian Brossat, "on a affaire à des investisseurs qui ont détourné leurs logements de leur vocation initiale pour en faire des hôtels clandestins".

Ces règles concernent notamment la location de 120 jours maximum par an et par logement, et l'obligation d'avoir un numéro d'enregistrement pour les locations de meublées via Airbnb. En guerre ouverte contre la plateforme, Ian Brossat veut profiter des dispositions de la loi Elan adoptée fin 2018 pour "faire condamner Airbnb quand la plateforme publie ces annonces" illégales. "Il faut aller vers une coresponsabilité entre propriétaires et plateformes", poursuit-il auprès de l'AFP.

A terme, certains quartiers sans Airbnb ?

"Les chiffres annoncés représentent moins de 0,2% des hôtes qui partagent leur logement sur Airbnb à Paris", souligne de son côté Airbnb, qui assure avoir "mis en place les mesures nécessaires pour faire en sorte que les hôtes respectent les règles, et partagent leur logement de manière responsable". Toutefois, l'entreprise "ne désespère pas que la ville de Paris cesse de servir les objectifs des grands lobbies hôteliers et travaille avec nous à soutenir le développement d'un nouveau secteur économique riche d'opportunités pour les Parisiens comme pour l'économie locale".

Pour Ian Brossat, "la législation doit encore bouger". A terme, "la possibilité d'interdire purement et simplement Airbnb dans certains quartiers ou arrondissement" doit être étudiée, estime l'élu, persuadé que cette question sera "centrale" lors des prochaines municipales en 2020. Selon des chiffres datés de 2018, Airbnb propose 500 000 logements en France, dont 65 000 à Paris.