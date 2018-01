Etats-Unis : l'astronaute John Young, pionnier des sorties dans l'espace, est mort à 87 ans

"La Nasa et le monde ont perdu un pionnier." L'astronaute John Young est mort à l'âge de 87 ans, annonce la Nasa (en anglais), samedi 6 janvier. Avec six sorties dans l'espace et un atterrissage sur la Lune, il a été un homme important du programme spatial américain. L'octogénaire s'est éteint vendredi soir des complications d'une pneumonie. Il vivait dans la banlieue de Houston (Texas), près du centre spatial de la Nasa.

John Young était le seul astronaute à avoir participé aux programmes Gemini, Apollo et aux projets de navette spatiale. Il était aussi le premier à effectuer six sorties dans l'espace – et même sept, en comptant son décollage depuis la Lune – et pendant un temps, il a détenu le record du temps passé dans l'espace, selon la Nasa (en anglais).

Astronaut John Young, who passed away at age 87, led a storied career that spanned three generations of spaceflight. He flew to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. See images from his career: https://t.co/WOAGKrbo9h pic.twitter.com/WiqjvofHc8 — NASA (@NASA) 7 janvier 2018

Il avait marché sur la Lune en 1972

Pilote d'essai pour la Navy, il a réalisé l'ascension la plus rapide depuis le sol sur un jet F-4 Phantom II, avant d'intégrer la Nasa. John Young a ensuite a participé à la mission Gemini 3 (1965), avant de commander Gemini 10 (1966), de voler en orbite autour de la Lune avec Apollo 10 (1969) et de s'y poser avec Apollo 16 en 1972. Il a également commandé la première mission de la navette spatiale américaine en 1981.

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq — NASA (@NASA) 6 janvier 2018

Ingénieur aéronautique de formation, il avait ensuite intégré l'encadrement de la Nasa en étant notamment chargé de sélectionner les astronautes pour la navette spatiale. Dans son autobiographie, il avait révélé se sentir responsable des accidents des navettes Challenger (1986) et Columbia (2003). Lors de sa retraite en 2004, il avait déclaré avoir "eu beaucoup de chance" et avoir apprécié "tous les moments" de sa carrière.