VIDEO. "Assurer la justice sociale n'est pas la préoccupation" d'Emmanuel Macron, estime Christiane Taubira à "20h30 le dimanche"

La flamme politique de Christiane Taubira est-elle éteinte ? "Non", affirme l’ancienne garde des Sceaux, ministre de la justice (2012-2016), à Laurent Delahousse qui la reçoit sur le plateau de "20h30 le dimanche" (replay) à l'occasion de la sortie de son livre Nuit d'épine (éd. Plon).

"Certains pensent que la gauche est anesthésiée et qu’elle n’a plus d’incarnation. Serez-vous au côté de celui qui l’incarnera ou pourquoi pas prendre la flamme de tout cela en 2022", lui demande le journaliste ? "Je pense que c’est vraiment une dynamique et je suis très malheureuse car j’ai l’impression qu’on ne l’entend pas."

"Lorsqu’on attend, on ne règle pas les problèmes des gens"

Faut-il attendre ? "Non, justement, il ne faut pas attendre. Le temps presse, car lorsqu’on attend, on ne règle pas les problèmes des gens, on ne fait pas droit à la justice sociale, on ne rassure pas les gens, on ne leur donne pas accès aux services publics, à la culture. On ne leur permet pas de rêver leur destinée, de garantir l’avenir de leurs enfants… On n’a pas le droit d’attendre."

"Ce qu’incarne Emmanuel Macron, ce n’est pas cela, selon vous ? Ce n’est pas une politique de gauche", relance Laurent Delahousse ? "Manifestement non. Incontestablement non. Ce n’est pas sa préoccupation d’assurer la justice sociale.Ce n’est pas sa préoccupation de mettre un terme à la violence actuelle du monde avec une forte concentration de richesses, avec des injustices qui se multiplient, avec des maladies qu’on sait traiter mais qu’on ne traite pas parce que ce sont des pauvres qui sont frappés par ces maladies-là. Manifestement, ça n’est pas sa préoccupation."