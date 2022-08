brut

“Quand ma mère a voulu me prendre dans ses bras à l'hôpital pour me réconforter, j'ai eu un mouvement de recul, parce que c'était en mode 'bonjour madame, qui êtes-vous?'” Jaël à 43 ans et du jour au lendemain, elle a oublié l’intégralité des souvenirs de sa vie. Pour Brut, la mère de famille raconte son combat et les difficultés qu’elle traverse.

C’est lors d’une intervention pour soigner un anévrisme cérébral que les médecins ont découvert que Jaël était atteinte de troubles mnésiques, une pathologie impactant ses souvenirs antérieurs. À son réveil, elle avait tout oublié et était incapable de se rappeler de quoi que ce soit de son passé. Un traumatisme qu’elle essaie de traverser, soutenue par sa famille et ses proches qui ont eux aussi été effacés de sa mémoire.

“J’ai perdu les 40 premières années de ma vie”

Après une opération pour soigner un anévrisme cérébral, Jaël s’est réveillée sans aucun souvenir de son prénom, de sa mère, ou encore de son compagnon et de son fils… Aujourd’hui, la mère de famille essaye de se reconstruire malgré la difficulté d’avancer sans pouvoir retrouver les souvenirs disparus de son passé. “C'est une maladie qui est vraiment très handicapante puisqu'au quotidien, j'ai dû réapprendre tout ce qui fait la vie d'un être humain, puisque je n'avais aucuns repères, qu'ils soient historiques, mémoriels, sensoriels et ni au niveau des sentiments, ni au niveau de notre société, j'ai dû tout réapprendre, donc c'est une maladie qui est assez dévastatrice.”

“J'avais l'impression de n'avoir rien dans le cerveau, de n'avoir rien dans la tête, mais vraiment au sens propre. C'est-à-dire que quand j'essayais de réfléchir, j'avais vraiment du noir, je n’avais plus d'images.” L’une des plus grandes difficultés auxquelles elle a dû faire face, c’est se retrouver aux côtés de sa famille, dont elle n'arrive plus à se rappeler. “C'est un peu comme si on avait été adopté. Vous découvrez comme ça toute une famille qui a qu’une envie, c'est de vous prendre dans les bras, vous êtes l'enfant prodige qui revient, mais vous, vous ne les connaissez pas, et vous ne les aimez pas c'est pas vrai, ça s'apprend et on aime les gens qu'on connaît, les gens qui nous ont aidé, les amis avec qui on a partagé des choses.”