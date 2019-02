Un dernier hommage a été rendu au comte de Paris, prétendant au trône, à la chapelle royale de Dreux

Le prince héritier du Maroc Moulay Hassan, le prince Albert de Monaco, la reine Sofia d'Espagne, et une cohorte de membres de l'aristocratie européenne étaient notamment présents.

Les têtes courronnées ont afflué, samedi 2 février, dans la chapelle royale de Dreux (Eure-et-Loir), pour les obsèques du comte de Paris. Le prétendant au trône de France, est mort à 85 ans lundi 21 janvier, jour anniversaire de l'exécution de Louis XVI en 1793. Il repose désormais dans le caveau de la chapelle, aux côtés de tous les membres de la famille de France.

Le prince héritier du Maroc, Moulay Hassan, le prince Albert de Monaco, la reine Sofia d'Espagne, mère de l'actuel souverain Felipe VI et une cohorte de membres de l'aristocratie européenne étaient notamment présents, à côté de Drouais venus rendre un dernier hommage.

Cet après-midi à la chapelle royale de Dreux avaient lieu les obsèques du Comte de Paris, mort ce 21 janvier. Pour organiser la cérémonie du prétendant Orléaniste à la couronne de France, une quarantaine de membres de l'Action Française étaient là. pic.twitter.com/qWTWRPhKmk — Ulysse Bellier (@ubellier) 2 février 2019

Les familles royales du monde entier et les habitants de Dreux ont rendu un dernier hommage à Henri d’Orléans, Comte de Paris en La Chapelle royale de Dreux. L’héritier Orléaniste au trône de France est décédé le 21 janvier dernier. #AFP pic.twitter.com/2WeHxrbilr — Myriam Adam (@AdamMimi) 2 février 2019

"Comme mon grand-père avant lui, il n'a eu qu'un seul souci, servir la France et les Français", a loué dans un communiqué le nouveau prétendant au trône, le prince Jean, 53 ans, fils du compte de Paris. "Appelé à lui succéder comme Chef de la Maison de France, je continuerai à servir mon pays, à l'image des engagements que j'ai toujours eus. Et si les Français le veulent, nous renouerons le pacte historique entre la Nation et la Famille royale."

Communiqué officiel

"En ce jour où mon père Monseigneur le Comte de Paris rejoint la nécropole royale de Dreux.." pic.twitter.com/Nr09CSKfJU — Prince Jean de France (@PJeanDeFrance) 2 février 2019