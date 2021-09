Seine-Saint-Denis : une femme tuée par arme blanche, son conjoint arrêté

Une femme a été tuée samedi 11 septembre par arme blanche à son domicile d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et son conjoint arrêté. "L'homme aurait tué son épouse à l'arme blanche. Quatre enfants ont été pris en charge", a déclaré le parquet de Bobigny lundi. Les enfants, âgés de 5 à 14 ans, précise France Bleu Paris, étaient présents au domicile au moment du drame, survenu peu après 7 heures du matin samedi. "Le couple ne faisait l'objet d'aucune alerte particulière. Le principal suspect âgé d'une cinquantaine d'années n'avait, lui, jamais été condamné pour violences", écrit France Bleu Paris.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. 102 femmes ont perdu la vie en 2020 en France sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, un chiffre au plus bas depuis la mise en place de statistiques il y a 15 ans. Les féminicides sont le stade ultime des violences subies par plus de 200 000 femmes par an.