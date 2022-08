Rentrée 2022 : comment les enseignants contractuels sont préparés en quelques jours avant la reprise des cours

La rentrée a déjà commencé pour 17 apprentis professeurs. Dans une semaine, ces profs contractuels d’anglais, de français ou de physique donneront cours. Après une carrière dans le marketing, Anna Livia Celice sera enseignante en anglais à la rentrée. Elle a déjà été contractuelle en apprenant sur le tas, alors cette formation lui semble la bienvenue. "On se sent mieux armé en tout cas pour appréhender la rentrée, et surtout pour mieux accueillir nos élèves", rapporte-t-elle, admettant que plus de quatre jours de formation auraient été appréciés.



3 000 contractuels en poste à la rentrée

En France, 3 000 contractuels sont actuellement formés en quelques jours. Le ministre de l’Éducation, Pap Ndiaye, est allé à leur rencontre, vendredi 26 août. Selon lui, les profs contractuels, titulaires d’un BAC+3 au minimum, seront aptes à gérer une classe. "Les enseignants contractuels sont suivis tout au long de l’année, ils ont un tuteur, des formations, de manière à ce que les choses se passent mieux pour la rentrée", estime le ministre. Des parents disent leurs inquiétudes. "Ce n’est pas un métier qui s’improviste", estime ainsi une femme. Sur 4 000 postes vacants, 3 000 ont été attribués à des contractuels.