Éducation : "le ministre veut s'attaquer au collège, nous on veut le sauver", clame le syndicat Snes-FSU

"Ce sont des mots synonymes d'attaque frontale, le ministre veut s'attaquer au collège, nous voulons le sauver", explique la secrétaire générale du Snes-FSU Sophie Vénétitay, samedi 17 septembre sur franceinfo. Le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye a qualifié le collègue "d'homme malade du système" dans un entretien au journal Midi Libre ce samedi (article payant). "Le niveau en sortie de 3e est faible, en particulier en maths et en langues vivantes", ajoute le ministre face à des lecteurs du quotidien régional.

Des inquiétudes pour la suite

"Le choix des mots est important. Alors oui, il est aujourd'hui nécessaire de réparer le collège. Il a été la cible de beaucoup de réformes qui lui ont fait du mal et aussi de suppressions de postes qui ont laissé les élèves dans des situations difficiles", estime la syndicaliste également professeure de sciences économiques et sociales.

"Le ministre change de ton, on sent qu'il a été bousculé par cette rentrée que nous, au Snes-FSU, nous avons montré que tout ne s'était pas bien passé", dit-elle encore. "À un moment, il faudra passer aux actes et pour l'instant, on a des choses qui sont soit floues, soit brutales. C'est assez inquitétant pour la suite", termine Sophie Vénétitay.