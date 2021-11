Var : une femme a accouché sur le bord de l'autoroute A57, aidée par son compagnon

Une femme a accouché sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A57 à hauteur de Solliès-Pont, en direction de Toulon, dans le Var, rapporte France Bleu Provence mercredi 17 novembre. Elle a été aidée par son compagnon qui était en ligne avec les pompiers.

Mardi vers 10 heures, ce couple était en route vers l'hôpital Sainte-Musse quand les contractions se sont rapprochées et accélérées. L'homme a décidé de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence et a appelé les pompiers. Un opérateur l'a guidé pour assister sa compagne pendant son accouchement et pour prendre soin du bébé. Les pompiers sont arrivés sur place quelques minutes plus tard et ont emmené la mère et la petite fille de quatre kilos à l'hôpital. Elles sont en bonne santé.

Cet accouchement sur le bord de la route en rappelle un autre qui s'est déroulé en Charente-Maritime sur le bord de la nationale 11 en août dernier mais que les pompiers n'ont révélé qu'au début du mois de novembre. L'opérateur des pompiers avait guidé le père qui avait réussi à réanimer son enfant grâce à ses conseils.