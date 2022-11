Nice : un mort et trois blessés dans un incendie, 200 habitants évacués

Une personne est morte dans un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de vendredi 25 novembre à samedi 26 novembre, à Nice, boulevard Comte de Falicon, rapporte France Bleu Azur samedi matin. Trois autres personnes sont blessées, dont l'une a été hospitalisée en état d'urgence absolue.

#RetourSurInter #Feu appartement généralisé à #Nice cette nuit. 46 soldats du feu ont été engagés pour éteindre cet incendie qui a malheureusement cet incendie a fait une victime.#NousSommesPompiers06 pic.twitter.com/a2sORkoTmY — Sapeurs-pompiers 06 (@sdis_06) November 25, 2022

Les flammes ont pris dans un appartement du quatrième étage dans une résidence qui en compte treize. 80 pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes. 200 habitants ont été évacués, dont certains sont accueillis dans une école pour y passer la nuit. Parmi eux se trouvait Virginie, qui raconte avoir réagit très vite après avoir "senti l'odeur de fumée" : "Je me suis penchée, j'ai vu de la fumée sortir de l'appartement du dessous, j'ai immédiatement sorti mes enfants du lit." Mais il était trop tard explique-t-elle : "Quand j'ai voulu ouvrir la porte d'entrée et sortir, l'immeuble était déjà rempli de fumée". Virginie a été évacuée via une nacelle et ne sait pas quand elle pourra retourner chez elle récupérer ses affaires. Trois grandes échelles ont été déployées pour évacuer les habitants.