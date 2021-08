Nice : un agent de la police municipale ouvre le feu sur une voiture qui fonce sur ses collègues à vélo

Un agent de la police municipale de Nice a ouvert le feu, vendredi 6 août au soir, sur une voiture qui venait de foncer sur ses collègues à vélo, rapporte France Bleu Azur.

Vers 21h40 au bout du quai des États-Unis à Nice, une équipe de policiers municipaux à vélo était en train de demander au conducteur d'une voiture, qui s'engageait à contresens dans une rue, de s'arrêter. L'homme a refusé d'obtempérer et a foncé sur les policiers. L'un d'eux a alors tiré avec son arme de service en direction de la voiture, visant les roues arrière.

Les tirs de policiers municipaux, un événement très rare

En fuite, le conducteur du véhicule immatriculé dans le Var est toujours recherché par la gendarmerie. Un évènement rare, qui se produit "une à deux fois par an", selon le premier adjoint à la mairie de Nice, Anthony Borré. Selon la mairie, ce tir du policier municipal a été réalisé "en respectant les sommations d'usage".

Dans un communiqué, le maire de Nice Christian Estrosi a voulu "saluer le courage de la police municipale de Nice qui a été confrontée à un fait d’une particulière gravité, comme le sont de plus en plus souvent ceux qui incarnent l’ordre et l’autorité. Ils ont tout mon soutien et toute ma confiance".