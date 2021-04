Amal et George Clooney vont acheter une maison à Brignoles dans le Var

Le couple va devenir propriétaire du domaine de Canadel, une bastide provençale du XVIIIe siècle, estimée à plus de neuf millions d'euros en 2013

George et Amal Clooney vont bien acheter une superbe propriété à Brignoles, dans le Var, rapporte France Bleu Provence. Cet achat, confirmé à France Bleu par le maire de la commune, devrait avoir lieu "avant le 10 mai". L'acteur américain et l'avocate libano-britannique vont donc devenir propriétaires du domaine de Canadel, une bastide provençale du XVIIIe siècle, estimée à plus de neuf millions d'euros en 2013.

Aujourd'hui propriété d'un couple d'Australiens, le domaine s'étend sur 172 hectares de terrain et comprend "une bastide provençale de 900 m², sur trois étages, mais aussi une maison pour le gardien, une piscine, un lac, des jardins à la française, un terrain de tennis et un terrain de pétanque", détaille France Bleu.

Les lieux comprennent aussi "plusieurs centaines d'oliviers et un vignoble de 10 hectares". Selon le maire de Brignoles, Didier Brémond, "George Clooney est surtout venu chercher la tranquillité et pas forcément un grand domaine viticole. Il achète cette propriété pour venir se reposer".