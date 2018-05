Alpes-Maritimes : un hélicoptère au secours des automobilistes coupés du monde par un éboulement

À flanc de colline, dans les Alpes-Maritimes, la mission est périlleuse : un hélicoptère arrache une à une les voitures à la montagne. Depuis le 13 avril dernier, une cinquantaine de villageois est coupée du monde. Un éboulement a détruit l'unique route qui mène aux hameaux de Beroulf et Sainte-Sabine. Seule manière pour les habitants d'atteindre le village le plus proche : emprunter à pied un sentier étroit qui mène, en 30 minutes, au village de Sospel.

"On récupère nos véhicules, puisqu'on est devenus depuis l'effondrement de notre route unique des îliens, on habite sur une île, et donc pour nous c'est important de récupérer nos véhicules pour aller travailler", explique Jacques Denaix, habitant du hameau de Beroulf.

En sens inverse, des vivres, de l'eau et du bois sont transportés. Au total, 25 rotations ont été effectuées, organisées par les habitants eux-mêmes. La nouvelle route, elle, ne sera pas remise en état avant l'année prochaine.

