La-Tranche-Sur-Mer : des pare-chocs pour protéger le littoral des vagues

Pour faire face aux dangers qui planent sur les littoraux, les digues amovibles fabriquées en Aquitaine se présentent comme une solution efficace, bien qu’à court terme, contre l’érosion.

Un littoral fragilisé, en pleine transformation. Sur la plage de La-Tranche-Sur-Mer (Vendée), la municipalité est en guerre contre l’érosion. Leur principale arme : 80 mètres de barrage en composite, destinés à amortir les vagues qui abîment les dunes lors des fortes tempêtes. "Ça nous permet de reconstituer la plage, mais je ne suis pas certain qu’à long terme ce soit le principe idéal", explique Serge Kubryk, le maire LR de la commune.



Des pare-chocs pour vagues

Une solution à court terme développée par une jeune entreprise d’Aquitaine. Elle conçoit des panneaux en composite, inspirés de la construction navale. "L’élément est manuportable et on l’assemble un peu comme une chaîne de Lego", précise Romain Chapron, le président de "Wave Bumper". Ces pare-chocs pour vagues sont légèrement courbés. Un principe sur le papier plutôt simple, mais relativement efficace. Un système déjà adopté par plusieurs communes françaises et qui s’exporte même aux États-Unis, ou dans le pays basque espagnol. Preuve que l’inexorable avancée des eaux n’a pas de frontière.