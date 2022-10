Mayenne : une femme agressée sexuellement en plein centre-ville de Laval

Une femme a été victime d'une agression sexuelle à Laval, révèle mercredi 5 octobre France Bleu Mayenne. Les faits se sont produits la veille vers 22h30, dans le centre-ville.

Selon les informations de France Bleu, le suspect a voulu avoir une relation sexuelle avec la victime après un rendez-vous entre les deux individus. La victime a refusé. L'homme, alcoolisé, lui a alors déchiré ses vêtements, a soulevé sa jupe et a tenté des attouchements sexuels mais elle s'est défendu et l'a frappé à la tête avec une bouteille en verre.

On ignore pour le moment qui a donné l'alerte mais la brigade anti-criminalité a été prévenue et s'est rendue sur place, ainsi que les pompiers. Plusieurs témoins étaient présents à l'arrivée des forces de l'ordre. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Une garde à vue prolongée ce mercredi soir.