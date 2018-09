Angers : six personnes interpellées après des violences lors d'une manifestation antifasciste

La ville d'Angers a immédiatement condamné "avec la plus grande fermeté les violences et dégradations inadmissibles". Elle a ajouté qu'elle allait "déposer plainte".

La manifestation a dégénéré. Six personnes ont été interpellées samedi 22 septembre à Angers lors d'une manifestation antifasciste émaillée de violences attribuées à des "blacks blocks", a indiqué la préfecture du Maine-et-Loire. Alors que tout se déroulait sans incident, des violences se sont produites en toute fin de manifestation vers 16h30.

"Un certain nombre de black blocks s'en sont pris à quatre vitrines de banques, il y a eu un début d'incendie sur l'une d'entre elles, qui a rapidement été maîtrisé", a précisé la préfecture. Sur Twitter, un utilisateur a diffusé quelques images.

Une agence de la BNP Paribas en feu après la #manifestation sauvage (en marge de la manifestation du RAAF) #Angers pic.twitter.com/2vrMOG8pvu — Nicolas Mayart (@NicoMay) 22 septembre 2018

"Il n'y a pas de blessé. Pour le moment, il y a six interpellations", a-t-on ajouté. Entre 250 et 300 personnes de la mouvance ultra-gauche avaient défilé dans le centre-ville, pour protester notamment contre un bar associatif, l'Alvarium tenus par des jeunes d'extrême droite. Les manifestants ont tenté de s'approcher du bar mais ont été bloqués par les CRS et la manifestation s'est ensuite dispersée.

