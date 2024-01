Loire-Atlantique : l'unique médecin de la commune de Soudan mis en examen pour des soupçons d'agressions sexuelles

Il est suspecté de s'en être pris à six patientes au cours de consultations, entre février et décembre 2023. Il est placé sous contrôle judiciaire et n'a plus le droit d'exercer.

Article rédigé par France Info - avec France Bleu Loire Océan Radio France

