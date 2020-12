Tarn : les recherches se poursuivent pour retrouver Delphine Aussaguel.

Après six jours de recherche intensive au nord d'Albi (Tarn), comme lundi 21 décembre au matin dans des fourrés escarpés, Delphine Aussaguel reste introuvable. Cette infirmière de 33 ans, maman de deux enfants âgés de 6 ans et 18 mois, a disparu de son domicile de Cagnac-les-Mines dans la nuit du mardi 15 à mercredi 16 décembre entre 23 heures et 4 heures. Son mari a donné l'alerte au petit matin. "Tous les jours, on la voyait passer pour amener les enfants à l'école", se rappelle Michel Cailhol, un proche voisin qui affirme n'avoir rien entendu cette nuit-là.



Une enquête ouverte pour disparition inquiétante

Plusieurs points d'eau ont été explorés, sans succès. L'enquête ouverte pour disparition inquiétante mobilise une cinquantaine de gendarmes, qui s'organisent notamment pour faire du porte-à-porte afin de recueillir des renseignements. Un appel à témoins a été lancé. La jeune femme brune, mince, mesurant 1m68, était vêtue d'une doudoune blanche au moment de sa disparition.